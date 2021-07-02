В п'ятницю, 2 липня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко розповів про те, що державі потрібна інституція для врегулювання питань ринку землі.

Наше з вами завдання - фермери. Створити потужний середній клас на селі. Але, якщо в нас буде 10 тисяч гектарів, ми його не створимо. Друге. Потрібні інструменти для підтримки фермерів. Але їх немає. Окей, не зробили за цей рік, давайте зараз їх зробимо. Мільярд гривень компенсації відсоткової ставки - це ні про що. Це не вирішує проблему. Нам потрібна проста інституція. Державний земельний фонд, державний земельний банк. Неважливо.

"Я маю прийти в одне місце, де мені скажуть "Друже, привіт. Ми раді тобі, нарешті ти хочеш працювати". Ти ідеш в цей банк, отримуєш безвідсотковий, чи на 2-3% кредиту на 15 років. І тоді ти можеш це взяти. Не так, як сьогодні банк каже - 50% дамо, 50% положи грошей. А де їх взяти, якщо їх нема?", - додав він.

Має бути створена система, яка людину з бажанням провела б крок за кроком до земельного господарства. Коли ми це зробимо і в нас буде мільйон таких господарств тоді так, це буде класна реформа.

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