Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила українську резолюцію проти Росії [ Редактировать ]
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила українську резолюцію проти Росії. Документ засуджує окупацію української території та вимагає від Москви припинити агресію щодо України. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв.
За його словами, Росія та делегації, що її підтримують, чинили суттєвий опір проти ухвалення цього документа. А під час голосування демонстративно покинули залу.
по теме
Російський президент поставив під сумнів доцільність зустрічі - Володимир Зеленський відповів на це в інтерв'ю
Звідки взялась ця сенсація? І які пояснення тепер дає адміністрація?
Це підтвердив радник США з національної безпеки Джейк Салліван - коли саме запровадять нові обмеження та хто увійде до "чорного списку"?
Чи візьмуть нас в Альянс, що вимагатимуть натомість, та як зустріч Байдена з Путіним може вплинути на життя всіх українців?
Доки Байден робив спробу налагодити стосунки з Путіним у Женеві, у Брюсселі заявили - відносини ЄС із Росією, найімовірніше, тільки погіршуватимуться.
Доки Байден робив спробу налагодити стосунки з Путіним у Женеві, у Брюсселі заявили - відносини ЄС із Росією, найімовірніше, тільки погіршуватимуться. Відповідну доповідь презентував верховний представник ЄС із питань безпеки Жозеп Боррель