Росія та делегації, що її підтримують, чинили суттєвий опір проти ухвалення цього документа

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила українську резолюцію проти Росії. Документ засуджує окупацію української території та вимагає від Москви припинити агресію щодо України. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв.

За його словами, Росія та делегації, що її підтримують, чинили суттєвий опір проти ухвалення цього документа. А під час голосування демонстративно покинули залу.