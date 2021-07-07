Незаконной застройкой ларьками центра города Каменское на Днепропетровщине занимается компания, тесно связанная с мэром города Андреем Белоусовым. Об этом сообщил "Обозреватель".

Речь идет о строительстве малых архитектурных форм (МАФов) на Майдане Героев в центральной части города. Местные жители уже организовали против застройки протест и подписание электронной петиции, так как торговые точки находятся на проезжей части, где пересекаются две центральные автомагистрали, что затрудняет ориентацию участников дорожного движения.

"При этом в мэрии ответили, что все по закону, документы все в порядке, а застройщик имеет право строить свои МАФЫ на выделенном участке", - заметило издание.

По данным главного архитектора Каменского Юлии Саенко, застройка производится в границах так называемого исторического ареала №1. Строительство там запрещено согласно Правилам благоустройства Каменского.

"7 мая Национальная полиция открыла уголовное производство по факту самовольного строительства на этих участках земли, и горожане рассчитывают на справедливость", - рассказало СМИ.

Журналисты также обратили внимание на прежние факты сотрудничества мэра Белоусова и Даниила Хомухи, который до недавнего времени был руководителем компании "Укрконсалтинг Груп", которая и строит ларьки в центре города.

Так, Хомуха является руководителем ООО "Каменский Речной Порт". Также он зарегистрирован как ФОП и выиграл тендер КП "Городская аптека" Каменского горсовета на монтаж сигнализации.

Кроме того, жена мэра Белоусова Анастасия получила от компании Хомухи "Консалтинг Менеджмент" дивиденды в размере 1 миллиона 110 тысяч гривен, о чем свидетельствуют данные из декларации городского главы за 2020 год.

"Сама Анастасия и кум Белоусова, местный влиятельный бизнесмен Александр Иванов, являлись учредителями этой компании. Свою долю Хомуха в 2020 году продал именно Анастасии Белоусовой, что также указано в декларации мэра", - добавило СМИ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Каменском в интересах мэра Андрея Белоусова была налажена коррупционная схема по выведению из бюджета средств на счета кампаний, принадлежащих ближайшему окружению городского головы.