В Китаї готель поховав під собою вісьмох людей [ Редактировать ]
Восьмеро людей загинули внаслідок часткового обвалу готелю в Китаї. Трагедія сталася в місті Сучжоу, неподалік Шанхая.
Зруйнувалися три поверхи будівлі. Під грудами бетону досі шукають ще дев'ятьох зниклих безвісти. Що спричинило обвал встановлює слідство. Готель був новим, його відкрили три роки тому, він мав 54 кімнати.
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