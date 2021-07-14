Вся ответственность за ситуацию в стране полностью лежит на нынешней власти. Экономику сотрясают кризисы, люди беднеют, предприниматели разоряются и протестуют. Уже давно понятно, что нужно менять курс. Но власть интересуют только игры вокруг полномочий и кадровые перестановки. Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Вместо конструктивной работы власть постоянно разрывается от коррупционных скандалов, групповщины и интриг. Содержательную работу над законопроектами "слуги" организовать не в состоянии. А постоянная кадровая чехарда только усугубляет кризис – и политический, и экономический", – сказал он.

При этом Сопредседатель оппозиционной фракции отметил, что при изменении лиц чиновников политика распродажи, кризиса и бедности, которую проводит Зе-власть, остается без изменений.

"Мы видели назначение министров на три недели, губернаторов на два месяца. Вся эта смена лиц не имела никакого отношения к изменению качества государственной политики и улучшению жизни людей. Всё это борьба групп влияния внутри власти", – считает народный депутат.

Что же касается деятельности отдельных министров, то, по словам политика, оценивать ее не имеет смысла.

"С нашей точки зрения, пора отправлять в отставку премьер-министра и все правительство, которое второй год работает без программы. Команда Шмыгаля даже не может внятно объяснить парламенту и украинскому народу, какие задачи они ставят и как собираются их решать", – отметил Сопредседатель оппозиционной фракции.

Юрий Бойко подчеркнул, что оппозиция в интригах и перетягивании одеяла внутри власти принимать участия не будет.

"Мы проголосуем "За" кандидатуру нового министра только тогда, когда это будет представитель нашей фракции, нашей партии. В других случаях мы не будем принимать участия ни в снятии, ни в назначении. Мы будем дальше добиваться отставки всего Кабинета министров и формирования нового ответственного и профессионального правительства, которое будет отстаивать интересы украинского народа и защищать государство", – резюмировал Сопредседатель ОП-ЗЖ.