Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя массовую акцию протеста пенсионеров-ветеранов силовых структур возле Верховной Рады Украины, пообещал оказать помощь для проведения неотложного перерасчета пенсий.

Об этом народный депутат заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы будем добиваться, чтобы требования протестующих военных пенсионеров были выполнены. Сегодня к зданию парламента и правительства пришли военные пенсионеры со справедливым требованием – увеличить пенсии. Власть, как обычно, встретила протестующих полицейскими кордонами и дубинками. Начались столкновения между отчаявшимися людьми и полицией. Только испугавшись массовых волнений, правительство решилось пойти на уступки. Фактически чиновники заявили, что им безразличны беды населения, они реагируют только на давление улицы. И это опасно для страны.

Наша политическая сила полностью поддерживает справедливые требования протестующих. Мы будем добиваться, чтобы все социальные обязательства перед военными пенсионерами были выполнены, восстановлены льготы ветеранам войны, чернобыльцам, выделена помощь тем, кто нуждается в поддержке. Считаю, что антинародная власть, которая загоняет людей в нищету, должна немедленно уйти в отставку. Вернуть права граждан можно только после перевыборов", - написал Бойко.