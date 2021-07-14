У прифронтовій Попасній приймають гуманітарну допомогу. Речі, необхідні для лікарень та шкіл, передали українцям - Нідерланди. Загалом вантаж вагою аж 10 тонн.

Це і одяг та дитячі іграшки для нужденних сімей. І дошки та парти для учнів, а ще спеціальні медичні ліжка та умивальники.

Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації: