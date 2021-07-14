Гуманітарна допомога від Нідерландів: прифронтова Попасна отримала вантаж із-за кордону [ Редактировать ]
У прифронтовій Попасній приймають гуманітарну допомогу. Речі, необхідні для лікарень та шкіл, передали українцям - Нідерланди. Загалом вантаж вагою аж 10 тонн.
Це і одяг та дитячі іграшки для нужденних сімей. І дошки та парти для учнів, а ще спеціальні медичні ліжка та умивальники.
Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації:
Бо ми все ж таки крокуємо в напрямок розвитку Луганщини і сподіваюсь що врешті-решт ми будемо співпрацювати десь по певних напрямках, а не тільки отримувати допомогу, але поки що маємо таку ситуацію що в нас йде війна і безпосередньо тут не так далеко і лінія розмежування там де постійно йдуть військові бойові дії.
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