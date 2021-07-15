У Південно-Африканській Республіці масові протести й безлади. У сутичках між правоохоронцями та протестувальниками загинули понад 70 людей. Зокрема 15-річний хлопець, якого застрелили під час грабунків у Йоганнесбурзі. Найгарячіше у провінції Квазулу-Натал.

Тамтешні мітингувальники жбурляли в силовиків каміння. Поліція застосувала проти них гумові кулі. Нагадаю, безлади в ПАР тривають з понеділка. Причиною став арешт експрезидента Джейкоба Зуми.