Протести у ПАР забрали життя 70 людей [ Редактировать ]
У Південно-Африканській Республіці масові протести й безлади. У сутичках між правоохоронцями та протестувальниками загинули понад 70 людей. Зокрема 15-річний хлопець, якого застрелили під час грабунків у Йоганнесбурзі. Найгарячіше у провінції Квазулу-Натал.
Тамтешні мітингувальники жбурляли в силовиків каміння. Поліція застосувала проти них гумові кулі. Нагадаю, безлади в ПАР тривають з понеділка. Причиною став арешт експрезидента Джейкоба Зуми.
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