Латвійська полуниця гине через брак українських заробітчан [ Редактировать ]
Латвійські ферми потерпають через брак українських заробітчан. Нікому збирати полуницю, вишню та чорницю. На багатьох підприємствах бракує половини необхідних сезонних працівників.
Власники ферм готують нове прохання до уряду полегшити умови для в'їзду іноземних робітників. На попереднє звернення Міністерство землеробства відповіло порадою наймати безробітних.
Однак місцеві жителі неохоче йдуть на збір урожаю, адже оплата іноді менша за допомогу з безробіття. Тож раніше цю трудову нішу заповнювали українці.
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