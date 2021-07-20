В Париже вспыхнуло посольство Италии (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 20 июля, в правительственном квартале Парижа произошел сильный пожар. По сообщениям очевидцев, возгорание произошло близи резиденции премьер-министра страны.
По предварительным данным, горит посольство Италии.
На месте инцидента уже работают пожарные и спасатели.
Ранее сообщалось, что в России прогремел взрыв, а также под Днепром взорвалось авто.
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