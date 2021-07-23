"Северный поток-2": в ЕС получили обращение Украины [ Редактировать ]
Еврокомиссия получила ноту главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с просьбой начать консультации по проекту "Северный поток-2". Об этом сообщила представитель ЕК Набила Массрали.
Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел, в которой он просит консультаций, ссылаясь на статьи 274 и 338 "Соглашения об ассоциации Украина-ЕС".
Представитель ЕК только добавила, что идет "внутреннее обсуждение" вопроса.
Ранее мы писали о том, что США и Германия представили соглашение о гарантиях энергетической безопасности Украины после запуска газопровода "Северный поток-2".
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