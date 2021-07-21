"Северный поток-2": Меркель и Путин провели переговоры [ Редактировать ]
В среду, 21 июля, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщила представитель правительства Германии Ульрике Деммер.
В ходе разговора представители двух стран обсудили российский газопровод "Северный поток-2".
Во время телефонного разговора речь шла о реализации "минских соглашений" по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток- 2".
Она добавила, что лидеры Германии и РФ также обсудили "двусторонние вопросы".
Ранее мы писали о том, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренности по российскому газопроводу "Северный поток-2".
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