В среду, 21 июля, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщила представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

В ходе разговора представители двух стран обсудили российский газопровод "Северный поток-2".

Во время телефонного разговора речь шла о реализации "минских соглашений" по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток- 2".

Она добавила, что лидеры Германии и РФ также обсудили "двусторонние вопросы".

Ранее мы писали о том, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренности по российскому газопроводу "Северный поток-2".

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