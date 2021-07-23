В Украине впервые составили рейтинг тюрем. Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.

Пришло время главного события, ради которого для вас мы достали всех скелетов из своих шкафов - впервые в Украине рейтинг тюрем.

По его словам, рейтинг базируется на четких и измеримых критериях и показателях, урегулирован нормативно приказом Минюста, имеет прикладное значение - служит для принятия управленческих и кадровых решений, изложен онлайн с возможностью просмотра всех показателей.

Вангую появление комментариев типа: "И я там сидел, это ужас и трэш, а не Y место!" или "Какое Z место, их закрывать надо!" и т.п. Специально для комментаторов предупреждаю: рейтинг составлялся на основании данных за 2020 год (а поэтому личные впечатления многолетней давности - нерелевантны), рейтинг составляется впервые - отдельные мелкие ошибки неизбежны, что, однако, не меняет общей картины, рейтинг является самооценкой (которая имеет тренд быть завышенной), поэтому будем только рады внешний проверке данных или внешнему рейтингованию.

Так, по данным Минюста, в десятку лучших тюрем Украины вошли:

Качановская ИК №54 (Харьковская область) - 769,52 балла,

Надержинщинская ИК №6 (Полтавская область) - 746,75,

Диканевская ИК №12 (Харьковская область) - 743,36,

Полтавская ИК №64 - 729,71,

Мелитопольское УИН №144 (Запорожская область) - 697,04,

Покровская ИК №17 (Харьковская область) - 687,79,

Холодногорская ИК №18 (Харьковская область) - 675,27,

Божковская ИК №16 (Полтавская область) - 671,24,

Каменская ИК №34 (Днепропетровская область) - 667,31,

Темновская ИК №100 (Харьковская область) - 663,48 баллов.

Ранее мы писали о том, что в Украине впервые продали тюрьму.

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