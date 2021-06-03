В Украине впервые продали тюрьму [ Редактировать ]
В Украине на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377 миллионов 500 тысяч гривен. Об этом сообщает в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
Событие произошло в рамках "большой распродажи тюрем".
Сегодня на аукционе продали первый лот - имущество колонии №48 (Хуторивка, 2). Стартовая цена основного объекта - 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек, цена продажи по результатам торгов - 377 млн 500 тысяч гривен. Рост цены на аукционе - чуть ли не в три раза!
В торгах приняли участие 7 участников и это первая продажа "большой распродажи тюрем".
Он пояснил, что распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры и "большая распродажа тюрем" превратится в "большое строительство тюрем".
Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства. Короче говоря, тюремную реформу не остановить!
Ранее мы писали о том, что Минюст решил закрыть восемь мест исполнения наказаний. В Украине на сегодня заполнены только следственные изоляторы, которые закрывать не планируют, тюрьмы и колонии в стране не заполнены на 100%, поэтому их и хотят сократить.
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