Намеченное повышение коммунальных тарифов может стать самым сокрушительным ударом по доходам украинцев за весь период деятельности власти Зеленского.

И это при том, что стоимость газа для населения при Зеленском и его команде уже возросла на 70%. Если в августе 2019 года цена на газ для населения составляла 5 970 грн, то в июле 2021-го в ряде регионов она достигла отметки в 10 138 грн за тысячу кубометров. В целом начисления за жилищно-коммунальные услуги гражданам Украины в мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го возросли на 109% - с 5,6 млрд грн до 11,7 млрд грн.

Как следствие, к началу лета задолженность украинцев за оплату услуг ЖКХ составляла:

по оплате газа ‒ 26 млрд грн;

по оплате тепла и горячей воды ‒ 22,7 млрд грн;

по оплате электричества ‒ 7,3 млрд грн;

по оплате холодной воды ‒ 6,3 млрд грн;

по оплате обслуживания придомовой территории ‒ 5,4 млрд грн;

по оплате вывоза мусора ‒ 1,2 млрд грн.

В целом же при Зеленском задолженность возросла на 32,2%: с 52,1 млрд грн (в мае 2019 года) до фантастически высокой цифры – почти 69 млрд грн в июле 2021 года.

С миллионов украинцев, которые в нынешних экономических условиях все еще платят за коммунальные услуги, власть решила "снять последнюю рубаху", готовя новое повышение оплаты услуг ЖКХ, своими масштабами превышающее происходившие ранее. Видимо, не дают покоя лавры Порошенко, при котором ЖКУ подорожали в разы.

В новом отопительном сезоне тарифы на отопление в Украине могут вырасти на 30−40%. Такой прогноз озвучил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. По словам эксперта, новые тарифы на отопление могут быть обнародованы уже в сентябре.

Сколько будет стоить отопление? Для "однушки" в среднем как минимум 2 000 грн; для двухкомнатной (63 м2) ‒ 3 500 грн; для трехкомнатной (80 м2) ‒ 4 000 грн.

Согласно прогнозу, размер тарифа будет зависеть от региона. Так, если в Киеве отопление подорожает на 30−40%, то в регионах цена может вырасти на 60−70%.

"В городах, где тариф на отопление не поднимали, последние 2−3 года не проводилась модернизация теплокоммунэнерго, тарифы вырастут более чем на 60% или даже 70%", - отметил эксперт. В Черновцах уже заявили о росте тарифа на 70%.

А ведь уже объявлено и об удорожании в текущем году электроэнергии, горячей воды и газа. Увеличение цены на газ для населения и ТКЭ неизбежно спровоцирует еще более серьезный рост тарифов.

Эпидемия COVID-19 не преодолена, по уроню вакцинации Украина остается на последних позициях в Европе, инфляция в стране превышает значения, которые прогнозировались НБУ, в апреле ‒ мае началось снижение средней заработной платы. По этому показателю наша страна занимает последнее место в Европе, как и по показателю ВВП в расчете на душу населения. Уровень безработицы при Зеленском вырос с 7,3% до 10,5%, а задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 19,0% ‒ с 2,817 млрд грн до 3,351 млрд грн. На фоне продолжающегося падения многих макропоказателей наша страна не вышла даже на параметры 2019 года, не говоря уже о докризисном 2013-м.

Понятно, что в такой ситуации уже сейчас удорожание ЖКУ требует расширения программы предоставления жилищных субсидий. Но пока она только сворачивается.

Наряду с сокращением количества получателей субсидий и уменьшением их размера предполагается резко ужесточить условия их предоставления, вплоть до проверки материального положения получателей субсидий по месту их жительства. В обход законодательных норм о неприкосновенности жилища.

Готовятся и очередные "сюрпризы". В Киеве проводится «эксперимент» по авансовой оплате отопления. Уже в июле многие горожане получили платежки с так называемым авансовым платежом за отопление. В аномальную жару киевлянам предлагают заплатить за горячие батареи из расчета 10 грн за квадратный метр. И этот «эксперимент» хотят распространить на всю Украину.

Законодательство на время карантина и в течение 30 дней после его отмены запрещает начислять штрафы и пени за задолженность по коммунальным услугам. Однако "Киевтеплоэнерго" обходит этот запрет, не называя "инфляционные" дополнительные начисления на долги по коммуналке "штрафами" и "пенями", хотя, по сути дела, именно о них и идет речь.

Население уже сейчас не в состоянии оплачивать ЖКУ и погашать накопленные ранее долги. А что же будет после резкого повышения тарифов и наращивания административного давления с целью оплатить фантастически высокие начисления?

В условиях фактической катастрофы в экономике и социальной сфере, отсутствия инвестиций власть стремится залатать возникшие финансовые дыры за счет простых украинцев, повышая жилищно-коммунальные тарифы, раскручивая маховик задолженностей, лишая социально незащищенных граждан субсидий. Зеленский и его окружение переходят черту, за которой кончаются народное терпение и семейные бюджеты украинских граждан, в этих условиях теряющих возможность кормить детей и заботиться о своих родителях.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"