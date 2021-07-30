Хроническое недофинансирование медицинской отрасли вынуждает специалистов искать работу за пределами страны. И это - абсолютный позор нынешней власти. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Власть говорила одно, а на деле оказалось совсем другое. Вакцинация провалена, ожидается новая волна эпидемии, а у медработников долги по зарплатам и ковидным выплатам. Сохранить специалистов, увеличить им зарплаты, поднять финансирование отрасли до положенных 5% ВВП, - это то, за что выступает ОП-ЗЖ. И делать это нужно сейчас, а не ждать, когда уже все специалисты уедут работать за границу, и в Украине будет попросту некому лечить людей", - заявил народный депутат.

Сопредседатель оппозиционной политсилы подчеркнул, что при таком непрофессиональном и наплевательском отношении власти к защите здоровья людей и финансированию медицины нынешнему правительству и парламенту лучше уйти.

"Нельзя, чтобы страна жила в постоянных экономических и социальных провалах, а люди - в ожидании очередных локдаунов. Нужно менять этот курс на уничтожение страны и идти на перевыборы. А профессиональные кадры и государственники в стране есть, и они способны взять на себя решение острых политических и экономических вопросов", - резюмировал Юрий Бойко.