Масове знесення хрущовок та розселення їхніх мешканців! Уряд знову повернувся до цієї ідеї, але в новому законопроєкті є зміни.

Тепер передбачається, що для знесення будинку потрібна згода не всіх власників квартир, як раніше, а лише 75 відсотків! Докладніше про цю ініціативу - далі.

Хрущовки - геть! Новим будинкам - старт! Такою ідеєю перейнялося Міністерство розвитку громад. І розробило законопроєкт. Мешканців хрущовок хочуть відселяти до так званих стартових будинків, які інвестор має звести самостійно або із залученням коштів міського бюджету. А будинки епохи Хрущова - знести або реконструювати.

Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України:

По моим расчетам, если снести хрущевку, тот, кто был в хрущевке, сталинке жил и переедет с коэффициентом хотя бы один и три в новое строительство, то стоимость его активов вырастет как минимум в два раза. Я думаю, что если это сделать просто, наглядно, и в первую очередь построить, то люди с удовольствием согласятся.

Пропонують урядовці зменшити й відсоток згодних мешканців. Якщо раніше, щоб знести будинок, потрібно було схвалення всіх жителів, то нині поріг знизили до 75%. Щоправда, в реалізацію такої ідеї мешканці застарілих будинків не надто вірять. Це район Одеси Черьомушки, де найбільша концентрація хрущовок у місті.

Олександра Макарова, жителька Одеси:

Это, конечно, очень бы хотелось, но слабо верится! Особенно этому правительству. Что они там придумали, они что-нибудь вечно отчебучивают!

Антоніна Ярославська, жителька Одеси:

Разве капиталист отдаст свой дом каким-то переселенцам? Он же не отдаст!

Депутати ж Одеської міськради звертають увагу на один момент: Черьомушки - це спальний район міста, де інвесторам буде складно отримати зиск від забудови. Тож вважають: законопроєкт прописаний більше для Києва, аніж для регіональних міст.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Людей переселят: это будет такое же количество через год или через два людей, которые должны вернуться в этот дом! Или они останутся во временном жилье? Если они вернутся в этот дом, то где интерес для инвестора? Ну, понятно, что они построят больше этажей, но тем не менее: затраты на строительство временного сооружения, плюс эксплуатация этого временного сооружения, снос старого сооружения и постройка - рентабельна на сегодняшний день только в каких-то интересных, скажем так, инвестиционно-привлекательных, в первую очередь, районах города.

До того ж, зазначають депутати, спочатку держава має взяти на себе безумовні гарантії того, що після такої реконструкції житлові умови людей не погіршаться.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Я считаю, что в нашем государстве с тем уровнем работы правоохранительной системы, с тем уровнем вообще культуры ведения бизнеса, с тем уровнем государственных услуг, которые предоставляет нам действующая власть, это очень-очень пагубно. Если застройщик (а это большой капитал, как правило) будет покупать тех или иных чиновников, которые будут закрывать глаза на тот беспредел, который они будут творить - ну, я считаю, что это довольно опасное нововведение и влечет за собой большие риски для людей, которые проживают в этих домах.

До Міністерства розвитку громад ми надіслали запит з проханням роз'яснити: які гарантії з боку держави зможуть отримати мешканці застарілих будинків, але відповіді поки що не отримали. Також невідомо й коли саме законопроєкт буде розглянутий урядом і зареєстрований у парламенті.