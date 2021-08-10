COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
В Україні попередньої доби майже 800 нових інфікувань коронавірусом. Ушпиталені 335 хворих, померли 24 людей.
Найбільше підтверджених заражень на Донеччині, Одещині та Харківщині, а також у Києві.
Від початку пандемії в Україні імунізували понад 4 мільйони людей. З них майже 2 з половиною мільйони повністю вакциновані.
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