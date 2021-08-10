Достижение мира, снижение тарифов и социальная защита людей – это первоочередные задачи власти. Именно их выполнение стало бы лучшим подарком ко Дню Независимости для украинских граждан. За это выступает ОПЗЖ, это наша принципиальная позиция. Об этом заявил Сопредседатель партии Юрий Бойко.

"Сейчас необходимо решать вопросы, направленные на улучшение жизни людей, а не устраивать бесконечные шоу и кадровую чехарду в правительстве. У власти есть все необходимые инструменты и возможности, чтобы остановить рост тарифов", – сказал он.

По словам народного депутата, если сравнивать июнь этого года с июнем прошлого, то сумма начислений населению за коммунальные услуги увеличилась на 35% и составила 10,4 млрд грн.

"Люди пытаются платить, отдают чуть ли не последнее, но задолженность населения за услуги ЖКХ все равно остается высокой. На сегодняшний день это более 60 млрд грн. Поэтому лучшим подарком для всех украинцев ко Дню Независимости стало бы приведение тарифов к адекватному уровню. Справедливость в их начислении, чтобы снизить долговое бремя и дать возможность жилищно-коммунальному хозяйству нормально подготовиться к новому отопительному сезону", – отметил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что катастрофическая бедность на сегодня является ключевой проблемой в стране.

"Согласно последним данным Госстата, почти 70% украинцев относят себя к категории бедных. Эта цифра должна заставить власть вернуться к реальности и принять срочные меры для защиты и поддержки граждан. Это то, за что выступает "Оппозиционная платформа - За жизнь", это то, что мы требуем от власти", – акцентировал Сопредседатель партии.

Все необходимые законопроекты для достижения мира, повышения социальных стандартов, снижения тарифов и защиты людей фракция ОПЗЖ зарегистрировала в Верховной Раде.