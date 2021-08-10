Во вторник, 10 августа, в Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика. Он уже находится на территории страны.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра.

Представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря также сообщила в соцсетях, что Конституция уже в Украине.

Ожидаем экспонирование ко Дню независимости.

По ее словам, три копии Конституции, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе президента.

Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования.

Оригинал Конституции Пилипа Орлика хранится в Национальном архиве Швеции. Однако после переговоров Министерства иностранных дел Украины со шведской стороной была достигнута договоренность, что оригинал Конституции передадут Украине к 30-й годовщине Независимости. Конституцию смогут увидеть все желающие. С 16 августа ее выставят в Софие Киевской.

Напомним, что Конституции Пилипа Орлика исполняется 311 лет.