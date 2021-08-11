По данным Госстата, лишь 1% украинских домохозяйств при оценке своего материального положения отнес себя к среднему классу, что является критически низким уровнем. Такое мнение выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

Он отметил, что согласно данным отчета "Самооценка домохозяйств уровня своих доходов" за 2020 год, в категории "зажиточные" стоит прочерк. Это означает, что к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев.

"Лишь 1% украинских семей отнес себя к среднему классу при оценке своего материального положения. Большая часть домохозяйств - 67,1% - отнесли себя к категории бедных. Это свидетельство того, что власть не справляется со своими обязанностями по преодолению нищеты. Это результат непрофессионального управления экономикой, полного отсутствия господдержки базовых секторов экономики, стагнации кредитования и роста цен на продовольствие, услуги транспорта и ЖКХ", - подчеркнул Сергей Левочкин.

В то же время, по итогам 2020 года только 1,6% украинцев отметили, что их материальное положение улучшилось. У 4,4% домохозяйств материальное положение "скорее улучшилось". Более 43% украинцев не почувствовали изменений, категорию "скорее ухудшилось" выбрали 29,5%, "ухудшилось" - 21,2%.

"Бедность украинских граждан является одной из самых серьезных угроз национальной безопасности, и эта проблема должна решаться на наивысшем уровне, но власть игнорирует этот вопрос", - отметил оппозиционный политик.

По его словам, власть должна пересмотреть тарифную политику, снизить НДС на социально значимые продукты питания и принять программу увеличения доходов украинцев.

"Наша фракция разработала реальные предложения, принятие которых остановит кризисные явления в экономике и даст возможность повысить социальную защиту граждан", - резюмировал Сергей Левочкин.