ВОЗ обнаружила поддельную вакцину Covishield в двух странах [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила поддельные версии вакцины Covishield в Индии и в Уганде. Об этом сообщает Independent.
Отмечается, что дозы поддельных препаратов были изъяты властями с июня по август.
Официального комментария относительно этого события от правительства Индии не было, однако в местном Минздраве проводят проверку.
Флакон с поддельной вакциной Covishield, обнаруженный в Уганде, представлял собой лекарственную форму объемом 5 мл, содержащую 10 доз. У него был номер партии 4121Z040 и фальсифицированный срок годности до 10 августа.
Covishield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca, которую там используют. Было введено 486 миллионов доз этой вакцины. Также Covishield поставляли в страны Азии, Африки и Южной Америки.
Ранее сообщалось, что Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca.
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