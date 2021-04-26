Щепленим індійським Ковішилдом другу дозу зроблять Astrazeneca корейського розливу. Вакцини ідентичні і взаємозамінні, запевняють у МОЗі. Що ж до ризиків кажуть вони не значні. Випадків тромбозу лише п'ять на мільйон.

Нагадаю, минулого тижня Україна отримала понад 350 000 доз вакцини Astrazeneca корейського виробництва. Препарат схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Для повної імунізації потрібні дві дози - з інтервалом від 4 до 12 тижнів.

Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики: