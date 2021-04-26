Вакцинованих Covishield щеплюватимуть корейською Astrazeneca [ Редактировать ]
Щепленим індійським Ковішилдом другу дозу зроблять Astrazeneca корейського розливу. Вакцини ідентичні і взаємозамінні, запевняють у МОЗі. Що ж до ризиків кажуть вони не значні. Випадків тромбозу лише п'ять на мільйон.
Нагадаю, минулого тижня Україна отримала понад 350 000 доз вакцини Astrazeneca корейського виробництва. Препарат схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Для повної імунізації потрібні дві дози - з інтервалом від 4 до 12 тижнів.
Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики:
Це є вакцина не просто ідентична, а вона є взаємозамінна, бо по своїй технології виготовлена так само. Люди, які отримали першу дозу вакцини COVISHIELD, отримають другу дозу вакциною SKBIO, виготовленій в Південній Кореї.
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