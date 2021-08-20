Падение экономики продолжается второй квартал подряд - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Украинская экономика находится в состоянии рецессии, падение реального ВВП продолжается второй квартал подряд. Об этом заявил народный депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.
"Украинская экономика продолжает падать второй квартал подряд. Реальный ВВП во II квартале текущего года сократился в сравнении с I кварталом нынешнего года на 0,8%. В I квартале 2021 реальный ВВП сократился на 1,1% к предыдущему кварталу. Это свидетельство того, что национальная экономика находится в рецессии и правительство не знает, как остановить это падение", - подчеркнул Сергей Левочкин.
Он добавил, что восстановление экономики происходит медленно и неравномерно. По итогам первой половины 2021 г. (к первой половине 2020 г.), из базовых отраслей экономики уверенный рост демонстрировала только розничная торговля (+13,8%), тогда как в строительстве прирост составил всего 0,2%, промышленность выросла на 2,1%, а грузооборот - на 1,7%. При этом в сельском хозяйстве продолжался спад на 8,2%, в оптовой торговле - "минус" 5,7%. В целом индекс базовых отраслей вырос всего на 0,6%.
"Сравнение первой половины 2021 года с первой половиной 2019 показывает, что все базовые отрасли, кроме розничной торговли, находились в глубоком минусе. Так, за 2 года промпроизводство суммарно упало на 5,7%, сельское хозяйство - на 25,4%, грузооборот - на 18,5%, строительство на 4,1%", - заявил оппозиционный политик.
По его словам, это результат практически полного отсутствия господдержки базовых секторов экономики, стагнации кредитования и ухудшающегося инвестиционного климата - в том числе из-за конфликта на Донбассе.
Народный депутат отметил, что восстановление экономики идет очень медленно. По первому полугодию Вероятность того, что по итогам года рост реального ВВП составит 4%, как планирует правительство, ничем не обосновано.
"По оперативной оценке МЭРТ в первой половине 2021 против аналогичного периода 2020 реальный ВВП вырос всего на 1,7%. Вероятность того, что по итогам года рост реального ВВП составит 4%, как планирует правительство, ничем не обосновано", - отметил политик.
Парламентарий напомнил, что по итогам первого квартала НБУ ухудшил свою оценку годового роста ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.
"Это значит, что при продолжении нынешних тенденций Украина в 2021-м даже не сможет "отыграть" прошлогоднее падение экономики, не говоря уже о сокращении отставания от "довоенного" 2013 года", - резюмировал Сергей Левочкин.
по теме
По данным Госстата, лишь 1% украинских домохозяйств при оценке своего материального положения отнес себя к среднему классу, что является критически низким уровнем
Новий парламентський сезон варто почати з соціальних питань - цього вимагатиме опозиція
На думку співголови партії "Опозиційна платформа - За життя", Юрія Бойка, для стабілізації ситуації на Донбасі необхідна політична воля влади
Достижение мира, снижение тарифов и социальная защита людей – это первоочередные задачи власти
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно решил озаботиться мнением украинцев, проживающих на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей
Широкий международный резонанс получила информация о грубом вмешательстве украинской власти во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в деятельность Конституционного Суда Украины