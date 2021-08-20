Украинская экономика находится в состоянии рецессии, падение реального ВВП продолжается второй квартал подряд. Об этом заявил народный депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

"Украинская экономика продолжает падать второй квартал подряд. Реальный ВВП во II квартале текущего года сократился в сравнении с I кварталом нынешнего года на 0,8%. В I квартале 2021 реальный ВВП сократился на 1,1% к предыдущему кварталу. Это свидетельство того, что национальная экономика находится в рецессии и правительство не знает, как остановить это падение", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Он добавил, что восстановление экономики происходит медленно и неравномерно. По итогам первой половины 2021 г. (к первой половине 2020 г.), из базовых отраслей экономики уверенный рост демонстрировала только розничная торговля (+13,8%), тогда как в строительстве прирост составил всего 0,2%, промышленность выросла на 2,1%, а грузооборот - на 1,7%. При этом в сельском хозяйстве продолжался спад на 8,2%, в оптовой торговле - "минус" 5,7%. В целом индекс базовых отраслей вырос всего на 0,6%.

"Сравнение первой половины 2021 года с первой половиной 2019 показывает, что все базовые отрасли, кроме розничной торговли, находились в глубоком минусе. Так, за 2 года промпроизводство суммарно упало на 5,7%, сельское хозяйство - на 25,4%, грузооборот - на 18,5%, строительство на 4,1%", - заявил оппозиционный политик.

По его словам, это результат практически полного отсутствия господдержки базовых секторов экономики, стагнации кредитования и ухудшающегося инвестиционного климата - в том числе из-за конфликта на Донбассе.

Народный депутат отметил, что восстановление экономики идет очень медленно. По первому полугодию Вероятность того, что по итогам года рост реального ВВП составит 4%, как планирует правительство, ничем не обосновано.

"По оперативной оценке МЭРТ в первой половине 2021 против аналогичного периода 2020 реальный ВВП вырос всего на 1,7%. Вероятность того, что по итогам года рост реального ВВП составит 4%, как планирует правительство, ничем не обосновано", - отметил политик.

Парламентарий напомнил, что по итогам первого квартала НБУ ухудшил свою оценку годового роста ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

"Это значит, что при продолжении нынешних тенденций Украина в 2021-м даже не сможет "отыграть" прошлогоднее падение экономики, не говоря уже о сокращении отставания от "довоенного" 2013 года", - резюмировал Сергей Левочкин.