Умер депутат Украины Владимир Бондаренко [ Редактировать ]
Во вторник, 24 августа, депутат Киевсовета Татьяна Мелихова сообщила, что умер народный депутат II-IV и VI-VII созывов, экс-руководитель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко. Об єтом сообщила Мелихова в Facebook
Владимир Бондаренко умер на 69-м году жизни.
Ушел из жизни близкий мне человек – Владимир Дмитриевич Бондаренко. Патриот Украины, народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, глава депутатской фракции "ВО "Батькивщина" в Киевсовете, глава Киевской городской государственной администрации, председатель Киевской городской партийной организации "ВО "Батькивщина", активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства. Основатель этнокомплекса "Украинское село".
"Все невозможно перечислить. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. Скучаю", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук
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