5 август, умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

Причиной смерти стала остановка сердца, сообщила в Facebook его супруга Лариса Ившина.

Черный день... умер ЕК (Евгений Кириллович - ред.)... Остановилось сердце.

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка Кировоградской области. Окончил Кировоградский педагогический институт по специальности учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка.

В 1990-м Марчук служил в КГБ, был был первым заместителем руководителя КГБ УССР. С ноября 1991 по июль 1994 года он был первым главой СБУ, с июня 1995 по май 1996 года - премьер-министр Украины.

При президенте Леониде Кучме, в 1999 году Марчук был назначен главой СНБО. На этой должности он оставался до 2003 года. После этого Марчук год пробыл министром обороны Украины. В декабре 2014 года стал координатором сотрудничества Украины с НАТО и ЕС в сфере безопасности.

С 21 ноября 2018 года был уполномочен представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, 19 мая 2019 года освобожден от исполнения обязанностей.

Марчук был женат дважды. От первого брака у него два сына -Тарас и Вадим. Второй раз женился на главном редакторе газеты "День" Ларисе Ившиной.