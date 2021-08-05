Умер Евгений Марчук [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
5 август, умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.
Причиной смерти стала остановка сердца, сообщила в Facebook его супруга Лариса Ившина.
Черный день... умер ЕК (Евгений Кириллович - ред.)... Остановилось сердце.
Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка Кировоградской области. Окончил Кировоградский педагогический институт по специальности учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка.
В 1990-м Марчук служил в КГБ, был был первым заместителем руководителя КГБ УССР. С ноября 1991 по июль 1994 года он был первым главой СБУ, с июня 1995 по май 1996 года - премьер-министр Украины.
При президенте Леониде Кучме, в 1999 году Марчук был назначен главой СНБО. На этой должности он оставался до 2003 года. После этого Марчук год пробыл министром обороны Украины. В декабре 2014 года стал координатором сотрудничества Украины с НАТО и ЕС в сфере безопасности.
С 21 ноября 2018 года был уполномочен представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, 19 мая 2019 года освобожден от исполнения обязанностей.
Марчук был женат дважды. От первого брака у него два сына -Тарас и Вадим. Второй раз женился на главном редакторе газеты "День" Ларисе Ившиной.
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