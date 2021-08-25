В Киеве нашли сбежавшего двухметрового удава (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Киеве нашли сбежавшего от хозяйки двухметрового удава. Рептилию обнаружил сосед его владелицы. Он заметил змею возле зеленой зоны и сразу позвонил его хозяйке. Об этом сообщается на Facebook-странице "Типичное Голосеево".
Сейчас удав Антон уже находится дома. Он сбежал пять дней назад, когда хозяйка выгуливала его возле здания экономического факультета КНУ им. Шевченко возле Экспоцентра (ВДНХ). По словам женщины, она отвлеклась на несколько минут, а потом не смогла найти двухметровую змею в траве.
Как сообщали "Подробности", несколько дней назад в Полтаве женщина наткнулась в своем туалете на метровую змею. Герпетологи опознали в нем "аргентинского радужного удава".
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