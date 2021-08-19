В Полтаве женщина обнаружила в уборной своей квартиры змею, длинна которой достигала 1 метра. Об этом сообщила спикер ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Пресмыкающиеся называется "аргентинским радужным удавом". При этом оно не водится в широтах, в которых расположена Украина.

Где-то кто-то его держал у себя. Потому что в дикой природе в нашей местности такие животные не водятся.

Отмечается, что родиной удава является Центральная Америка, а также Северная Бразилия и Аргентина. В основном они живут на территории тропических лесов, кустарниках, а также вблизи водоемов.

Читайте также, в Днепропетровской области во дворе частного домовладения обнаружили змею. Прибывшие на место происшествия спасатели, личным составом провели тщательное обследование территории частной усадьбы, Змею вывезли за пределы города, а с жителями домовладения провели разъяснительную работу.

Кроме того, в подъезде дома в Днепровском районе Киева обнаружили змею. Изначально ее приняли за ядовитого кораллового аспида. при детальном рассмотрении специалисты выяснили, что это неядовитая королевская молочная змея.

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