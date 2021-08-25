Пресненский суд Москвы вынес приговор украинскому бизнесмену, владельцу алкогольной компании "Олимп" Павлу Климцу. Миллионера признали виновным в покушении на дачу особо крупной взятки (ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 291 УК РФ) и приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает "Интерфакс".

Еще двое фигурантов дела - Юлия Самойлова и Андрей Грохольский - получили 8 и 5 лет колонии общего режима соответственно. При этом Самойлову уличили в покушении на посредничество во взяточничестве, а адвоката Грохольского - в особо крупном мошенничестве.

Дело против Павла Климца в России возбудили в апреле 2019 года. Бизнесмен приехал в Москву, чтобы решить судьбу своего коньячного завода "Бахчисарай" в оккупированном Крыму, контроль над которым он потерял в 2014 году, после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе.

За взятку в размере 20 млн рублей (7,23 млн грн) ему через посредников обещали снять наложенный на завод арест и прекратить уголовное дело. Многочисленные встречи, как установило следствие, проходили в столичном регионе, а сама передача денег состоялась вблизи комплекса "Москва-Сити".

В 2011-2015 годах Климец входил в сотню богатейших людей Украины, по итогам 2018 года его состояние составляло $99 млн. В 2006 году он был избран депутатом Верховной Рады Украины. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания "Атлант", Малиновский стекольный завод, ликеро-водочный завод Prime, завод переработки зерна "Бикорм", Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д.

Напомним, на днях в России продлили арест бывшему "министру" самопровозглашенной "ДНР" Александру Тимофееву, также известному под кличкой "Ташкент". Бывшего главаря боевиков обвиняют в мошенничестве.