Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему "министру" самопровозглашенной "ДНР" Александру Тимофееву, также известному под позывным "Ташкент". Об этом сообщает "Коммерсант".

Бывший боевик вместе с бывшим советником экс-премьера Николая Азарова, а ныне бизнесменом Игорем Сосновским обвиняется в покушении на мошенничество. По версии следствия, они обещали бывшему главе "Рэйлтрансхолдинга" Сергею Шпаку, который обвиняется в хищении у компании "ВЭБ-лизинг" около 1,8 млрд руб., за $5 млн добиться прекращения его уголовного преследования.

Александр Тимофеев с позывным "Ташкент" сбежал в Россию после гибели главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко. До этого он занимал посты "министра доходов и сборов "ДНР" и был и.о. зампреда совета министров "республики". Уголовное дело против него и Сосновского Следственный комитет России возбудил 27 апреля 2021 года.

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Следствие установило, что Тимофеев и Сосновский через Telegram связались с Сергеем Шпаком и предложили ему "порешать" его проблемы с правоохранителями. По версии следствия, Шпак с сообщниками присвоил деньги "ВЭБ-лизинга" за поставку более 800 грузовых вагонов и цистерн.

"Ташкент" и Сосновский заявляли, что "отмазать" бизнесмена-мошенника им помогут глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Шпак заподозрил, что бывшие украинцы пытаются его "развести" на деньги и обратился в ФСБ. В дальнейшем переговоры проходили под контролем оперативников. Он передал "решальщику" помеченные спецраствором $15 тыс. и муляж $485 тыс. При получении денег задержали Сосновского, а затем и "Ташкента".

Российский суд отправил бывшего "министра ДНР" в СИЗО. На днях срок ареста был ему продлен до октября.

Как сообщали "Подробности", мобильный оператор "ДНР" начал переходить на телефонный код России.