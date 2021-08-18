Экс-министра "ДНР" судят в Москве: в чем обвиняют "Ташкента" [ Редактировать ]
Источник: Коммерсант
Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему "министру" самопровозглашенной "ДНР" Александру Тимофееву, также известному под позывным "Ташкент". Об этом сообщает "Коммерсант".
Бывший боевик вместе с бывшим советником экс-премьера Николая Азарова, а ныне бизнесменом Игорем Сосновским обвиняется в покушении на мошенничество. По версии следствия, они обещали бывшему главе "Рэйлтрансхолдинга" Сергею Шпаку, который обвиняется в хищении у компании "ВЭБ-лизинг" около 1,8 млрд руб., за $5 млн добиться прекращения его уголовного преследования.
Александр Тимофеев с позывным "Ташкент" сбежал в Россию после гибели главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко. До этого он занимал посты "министра доходов и сборов "ДНР" и был и.о. зампреда совета министров "республики". Уголовное дело против него и Сосновского Следственный комитет России возбудил 27 апреля 2021 года.
Следствие установило, что Тимофеев и Сосновский через Telegram связались с Сергеем Шпаком и предложили ему "порешать" его проблемы с правоохранителями. По версии следствия, Шпак с сообщниками присвоил деньги "ВЭБ-лизинга" за поставку более 800 грузовых вагонов и цистерн.
"Ташкент" и Сосновский заявляли, что "отмазать" бизнесмена-мошенника им помогут глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.
Шпак заподозрил, что бывшие украинцы пытаются его "развести" на деньги и обратился в ФСБ. В дальнейшем переговоры проходили под контролем оперативников. Он передал "решальщику" помеченные спецраствором $15 тыс. и муляж $485 тыс. При получении денег задержали Сосновского, а затем и "Ташкента".
Российский суд отправил бывшего "министра ДНР" в СИЗО. На днях срок ареста был ему продлен до октября.
Как сообщали "Подробности", мобильный оператор "ДНР" начал переходить на телефонный код России.
по теме
Инцидент произошел в ночь на 13 августа в расположении 9-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса "ДНР". Там после распития алкоголя между боевиками началась драка, во время которой 19-летний ефрейтор Даниил Цуприк застрелил своих собутыльников - подругу и сослуживца, после чего устроил небольшую бойню
Глава городской администрации Элисты Дмитрий Трапезников якобы попал в Волгоградскую больницу с телесными повреждениями. И это не удивительно, ведь губернатор Калмыкии Бату Хасиков - многократный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу
Гарант також зазначив, що незаконна паспортизація мешканців окупованих територій матиме негативні наслідки. І винен у цьому Кремль
Враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 мм и 82 мм. В результате обстрела ранения получили двое украинских воинов. Состояние одного раненого оценивается как средней тяжести, другого - удовлетворительное
Артиллерийскими снарядами калибра 122 мм боевики накрыли населенные пункты Новоселовка Вторая, Тарамчук, Славное, Сладкое и Новомихайловка. Осколки повредили несколько частных домов и смертельно ранили местного жителя 1935 года рождения.