Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, на чому сфокусується парламент восени, і які кадрові зміни очікувати в уряді.

"В першу чергу - це бюджет. До 15 вересня ВР чекає проєкт бюджету на 2022 рік. Ми будемо акцентувати свою увагу, всі комітети готуються. Томущо це є ключовим питанням цієї сесії, підготувати якісний документ. Верховна Рада його завжди доопрацьовувала після Кабінету міністрів, і для того, щоб ми максимально захистили і підтримали людей, і в посковідний період, та зневолювати всі наслідки які можуть з'явитися і надалі пов'язані з пандемією. Звичайно питання пов'язані з тарифами, розвитком економіки, залученням інвестицій, також вони концентруються в державному бюджеті", - каже Разумков.

На його думку, у Верховній Раді буде велика дискусія навколо законопроєкту 5600.

"Щодо цього законопроєкту велика кількість дискусій і правок. Я теж подав велику кількість правок до цього законопроєкту. Вона рекордно велика - близько 11 тисяч правок, але є велика кількість правок, яка має сенс. Також буде дискусія навколо законопроєкту про олігархів 5599. Інші законопроєкти, які перейшли з іншої сесії", - додав Разумков.

Болючим питання, за словами Разумкова, є "Північний поток-2".

"Це дуже болюче питання. Парламент робив одним з перших і висловлював позицію, і звернення до наших колег щодо "Північного потоку-2". Навіть під час Кримської платформи ми мали розмови з колегами, парламентарями з інших держав, томущо для України і впевнений для Європи - це питання національної безпеки. І ми будемо використовувати всі можливі механізми. Я розумію, що парламент не знаходився в форматі перемовин, це більше зона Кабінету міністрів і інших структур, але те, що буде залежати в межах національної безпеки від парламенту 100 відсотків, всі долучаться до цього процесу", - додав Разумков.

Також Разумков розповів про палку дискусію з секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

"Дійсно, у нас були дискусії з паном Даніловим щодо того, хто повинен визначати вплив олігархів на народних депутатів. Я вважаю, що це не повинен визначати РНБО. Якщо олігархи мають вплив - це корупція. Йти шляхом домислів, звинувачені - це не мій формат роботи", - каже Разумков.

Голова Верховної Ради розповів, які кадрові зміни можливі вже цієї осені в уряді.

"Я думаю що осінь буде пов'язані з кадровими змінами. Прізвища і так лунають, але до ряда міністрів, як у Верховної Ради, як у профільних комітетів, так думаю і у суспільства. Деякі ротації у Кабміні я особисто прогнозую. Наскільки вони будуть масовими, думаю, що це питання і дискусії, але, думаю, осінь буде емоційною. Було спекотне літо, осінь, не дивлячись на погоду буде також спекотною", - каже голова ВР.

Разумков прокоментував чутки, щодо змін у Верховній Раді.

"Завжди все може змінитися. Пропозицій від народних депутатів, аби змінити голову Верховної Ради не надходило, а особисто я такого розвитку подій не бачу. Мені подобається моя робота, сподіваюсь я її ефективно виконую", - додав він.