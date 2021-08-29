Економічний експерт Тетяна Острікова в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла, чому судова система критично недофінансована в Україні.

"Судова система критично недофінансована, йдеться саме про витрати на апарат і на забезпечення судочинства. Папір, оргтехніка, пошта. Все це впливає на швидкість розгляду справ. Естонська судова система третя в Європі за ефективністю та швидкістю розвитку справ, і сама тому естонська президентка сказала: "Годі вам чекати в Україні інвестицій, поки ви не приведете судову реформу і незабезпечений швидкий, в розумні строки, хід судових рішень". Без цього, без судової реформи, ми не зможемо підняти економіку, і залучити інвестиції", - каже експерт.

Острікова також зазначила, що на 1 серпня діра у державному бюджеті сягала 108 мільярдів.

"Це трапилось через те, що не виконується план по запозиченню і по приватизації, але частково перекривається коштами від митниці і податкової. І також трапилася подія, яка трапилася вперше в історії України з 2013 року. Кабмін почав позичати гроші з Казначейського рахунку. І це погано. Раніше це робив тільки Пенсійний фонд, який збільшив борг казначейству на 9,5 мільярдів. А тут ще Уряд почав йти цим шляхом. Це говорить про критичну ситуацію у публічних фінансах", - додала вона.

За словами експертки, 2,7 мільярда доларів від МВФ нам дуже потрібні.

"Ці кошти нам дуже потрібні. Це близько 72-73 мільярдів гривень. Можливо вони підуть на часткове погашення боргів, на субсидії. Осінь буде складною. Без цих коштів МВФ, вона б була ще складнішою. Всі експерти говорять, що будуть зростати ціни на продукти, на пальне, на нерухомість. Основна причина - збільшення тарифів на електроенергію і тепло. Підвищення від 15 до 40%. Тобто, це критична ситуація, яка має вирішуватися", - каже експерт.