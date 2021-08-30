У столиці Перу одночасно одружилися 200 пар [ Редактировать ]
У Лімі - масове весілля. У столиці Перу одночасно побралися 200 пар.
Найстаршим молодятам - уже добре за 80. Нові подружжя мерія привітала кошиками з фруктами. А саму церемонію наживо транслювали у соцмережах.
Після вручення свідоцтв про шлюб та перших подружніх поцілунків, усіх запросили на фотосесію. Такою акцією організатори хотіли показати, що кохання здолає всі труднощі.
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