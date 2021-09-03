Повестка дня, предложенная властью на новую парламентскую сессию, не отвечает интересам государства и потребностям граждан. "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает альтернативный порядок дня. Об этом Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.

"Острыми проблемами на сегодня является рост цен и тарифов, борьба с бедностью. Люди ожидают урегулирования конфликта на Донбассе и вывода из кризиса отечественной экономики. Но в сессионный зал попадают законопроекты, которые раскалывают общество, усиливают налоговое давление для предпринимателей, сокращают социальные гарантии для незащищенных категорий граждан", – отметил народный депутат.

По словам Сопредседатели фракции, ОП-ЗЖ как последовательную оппозиционную силу такая ​​повестка дня не устраивает.

"Мы предлагаем альтернативную порядок дня. Будем добиваться введения моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов, возвращение государственного контроля над ценами, повышение социальных стандартов. Необходимо принимать законы для политического урегулирования конфликта на Донбассе. Для преодоления кризиса в экономике снижать административное давление на бизнес. Особого внимания требует медицина. И, наконец, нужно погасить задолженность по заработной плате перед медиками, учителями, шахтерами и другими категориям бюджетников. Всё это должно быть учтено при составлении государственного бюджета", - считает Юрий Бойко.

Все необходимые для этого законопроекты разработаны депутатами-оппозиционерами и зарегистрированы в парламенте.

"Если Верховная Рада прислушается к предложениям нашей фракции, ситуацию в стране можно будет исправить. Мы поможем людям, поддержим предпринимателей и сохраним страну", – резюмировал Юрий Бойко.