Задача парламента – помочь людям и вывести страну из кризиса - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Повестка дня, предложенная властью на новую парламентскую сессию, не отвечает интересам государства и потребностям граждан. "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает альтернативный порядок дня. Об этом Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.
"Острыми проблемами на сегодня является рост цен и тарифов, борьба с бедностью. Люди ожидают урегулирования конфликта на Донбассе и вывода из кризиса отечественной экономики. Но в сессионный зал попадают законопроекты, которые раскалывают общество, усиливают налоговое давление для предпринимателей, сокращают социальные гарантии для незащищенных категорий граждан", – отметил народный депутат.
По словам Сопредседатели фракции, ОП-ЗЖ как последовательную оппозиционную силу такая повестка дня не устраивает.
"Мы предлагаем альтернативную порядок дня. Будем добиваться введения моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов, возвращение государственного контроля над ценами, повышение социальных стандартов. Необходимо принимать законы для политического урегулирования конфликта на Донбассе. Для преодоления кризиса в экономике снижать административное давление на бизнес. Особого внимания требует медицина. И, наконец, нужно погасить задолженность по заработной плате перед медиками, учителями, шахтерами и другими категориям бюджетников. Всё это должно быть учтено при составлении государственного бюджета", - считает Юрий Бойко.
Все необходимые для этого законопроекты разработаны депутатами-оппозиционерами и зарегистрированы в парламенте.
"Если Верховная Рада прислушается к предложениям нашей фракции, ситуацию в стране можно будет исправить. Мы поможем людям, поддержим предпринимателей и сохраним страну", – резюмировал Юрий Бойко.
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