Только за июль долги по зарплатам в медицине выросли на 29%, а с начала года они выросли уже почти в четыре раза. По словам народного депутата Сергея Левочкина, правительство провалило вопрос выплаты зарплат по всем стратегическим направлениям.

"Ситуация с выплатами в здравоохранении уже стала критической. На открывающейся сессии Верховной Рады этот вопрос должен стоять первым, поскольку от него напрямую зависит – как наша страна пройдет очередную волну эпидемии коронавируса", – заявил народный депутат.

Также политик сообщил о нарастающих проблемах по зарплатам в промышленности, где сосредоточена большая часть задолженности (почти 76%): сумма долгов в этом секторе в течение июля выросла на 12%, а с начала года – почти в полтора раза.

"Причём хуже всего дела обстоят именно в тех отраслях, от ситуации в которых напрямую зависит стабильность работы экономики страны и жизнеобеспечение наших граждан: в угольной промышленности долги за июль выросли на 30%, на предприятиях электро- и газоснабжения – почти в полтора раза. А с начала года – эти цифры выросли соответственно в 2,9 и в 2,4 раза", – добавил он.

"В который раз приходится констатировать, что правительство не в состоянии определить ключевые направления финансирования. Если почитать последние распоряжения Кабмина о выделении средств, там будет что угодно, только не жизненно важные для людей направления. В такой ситуации парламент обязан взять инициативу в свои руки, чтобы заставить правительство отдать заработанное – как медикам, так и работникам других отраслей", – резюмировал Сергей Левочкин.