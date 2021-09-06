Верховна Рада відновлює роботу після літніх канікул [ Редактировать ]
Верховна Рада України - повертається до роботи після літніх канікул. Цей тиждень у депутатів - пленарний. Завтра вони зберуться на погоджувальну Раду і ухвалять порядок денний.
Загалом, на осінь анонсували ухвалення законопроєкту про олігархів, про зміни до податкового кодексу, але найголовніше питання - узгодження бюджету на наступний рік.
Парламентарії сподіваються, що Кабмін надасть проєкт кошторису без затримок, а ухвалення минеться без нічних засідань.
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