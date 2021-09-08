Уже начато строительство последнего из шести запланированных современных электрофильтров чешской компании ZVVZ-Enven Engineering, и уже сейчас закрыты все источники выбросов пыли.

В "Метинвесте" сообщили, что электрофильтры работают в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Украины. Их установка поможет сократить выбросы.

Для борьбы с пылью на Северном ГОКе в карьерах работает мощная водополивная техника, но также применяется и ряд других мер для борьбы с пылью на предприятии.

С целью улучшения экологической ситуации Северный ГОК использует зеленые технологии – высаживает деревья, кустарники и траву.

Выбросы пыли по сравнению с 2020 годом уменьшились на 20%. Комбинат устанавливает эффективные газоочистки, применяет новые методы для борьбы с пылью и реализует ряд мер для рационального использования производственных отходов, водных и земельных ресурсов, – рассказал гендиректор Северного ГОКа Андрей Скачков.

Он добавил, что на выполнение мероприятий экологической программы компания "Метинвест" ежегодно инвестирует свыше 2 млрд гривен.