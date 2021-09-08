Новий уряд Афганістану заборонив жінкам займатися спортом [ Редактировать ]
Афганським жінкам заборонили займатися спортом. Мовляв, для цього треба відкривати тіло, а іслам це не схвалює. До того ж, релігія дозволяє жінкам виходити на вулицю лише за необхідності, а спорт не є необхідністю, - пояснили в новому уряді. Його керівництво, я нагадаю, - це засновники "Талібану". А голова МВС - бойовик, якого розшукує ФБР.
І Євросоюз таким складом уряду незадоволений. Як заявили у Брюсселі: цей кабмін не може представляти всі етнічні та релігійні верстви населення країни. А от у Китаї повідомили: готові підтримувати зв'язки з урядом "Талібану". До речі, після захоплення Кабула ісламісти обіцяли інклюзивне керівництво країною і навіть говорили, що деякі посади обіймуть жінки.
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