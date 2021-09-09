Уже на этих выходных Днепр масштабно отметит День города. Программа мероприятия наполнена разнообразными активностями, концертами и сюрпризами для жителей. Одним из таких станет уникальное свето-лазерное шоу, передает "Наше місто" со ссылкой на Фонд Стратегия Днепра.

Инсталляция Dnipro Light Flowers синхронно зажжет пять заводских труб, расположенных на территории индустриального парка Industrial Park "Innovation Forpost". Это будет географически самая большая в мире постиндустриальная световая инсталляция, которая работает как единая система.

С помощью лазеров трубы, которые дымили ранее, получают новый образ цветущих цветов - символа жизни и развития. Световой "фейерверк" станет экологическим атрибутом городских и всемирных праздников.

В прошлом году свето-лазерное шоу стало изюминкой празднования Дня города. Многие днепряне до сих пор с восторгом вспоминают перфоманс, в котором гармонично соединились фейерверки, игра света и музыка

Шоу огня, света и лазеров состоится 11 сентября в 22:15 на Фестивальном причале.

В повседневном режиме подсветка будет более сдержанной, а в определенное время каждый вечер будет происходить 5-минутное лазерно-световое шоу с музыкальным сопровождением.