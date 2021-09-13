Раніше Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук".

У Нідерландах - чергове засідання суду у справі збиття малазійського Боїнга МН17 17 липня 2014 року. Судді продовжили заслуховувати свідчення родичів загиблих.

Крім того, мала слово сторона обвинучення - зокрема щодо розслідування CNN про планування спецоперації з "виманювання" підозрюваних у воєнних злочинах на Сході України бойовиків "ПВК Вагнера" з території Росії, яка зірвалася в липні минулого року.

Раніше Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-тій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.