Збиття Боїнга МН17: у Нідерландах відбулося чергове засідання [ Редактировать ]
У Нідерландах - чергове засідання суду у справі збиття малазійського Боїнга МН17 17 липня 2014 року. Судді продовжили заслуховувати свідчення родичів загиблих.
Крім того, мала слово сторона обвинучення - зокрема щодо розслідування CNN про планування спецоперації з "виманювання" підозрюваних у воєнних злочинах на Сході України бойовиків "ПВК Вагнера" з території Росії, яка зірвалася в липні минулого року.
Раніше Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-тій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.
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Суд не обмежує свідків ні в часі, ні у висловах. Пасажирський боїнг Малайзійських авіаліній збили над Донбасом у липні 2014-го. Усі 298 людей на борту загинули.
На процес щодо збитого в небі над Донбасом пасажирського Боїнга до Гаазького суду прибула делегація на чолі з генпрокурором України Іриною Венедіктовою.
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На заcіданні була присутня українська делегація на чолі із генпрокуроркою. При чому в зал засідань Ірина Венедиктова зайшла разом із родичами загиблих.
На слухання щодо збитого в небі над Донбасом пасажирського боїнга - до Гаазького суду прибула делегація на чолі з генпрокурором України Іриною Венедіктовою.
Суд у справі збитого над Донбасом рейсу МН17 розпочав найемоційнішу частину слухань - свідчення родичів загиблих. Майже сотня людей - з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади - виявили бажання виступити на процесі.