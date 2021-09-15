В Харькове ночью сожгли шесть автомобилей, в том числе начальника отдела полиции (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
На автостоянке в Харькове ночью сгорели шесть автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре по проспекту Гагарина, 170, спасатели получили в 03:28 15 сентября. На место происшествия выехали три отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей огнем был полностью охвачен автомобиль Toyota Rav 4. Открытое пламя повредило еще пять автомобилей, стоящих рядом: две Toyota Camry, Toyota Rav 4, Daewoo Lanos и Hyundai IX. У всех - разные степени повреждения.
В 04:35 спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Причину возникновения пожара и сумму причиненного ущерба выясняют правоохранители.
Местные Telegram-каналы пишут, что Toyota Rav 4, с которой и начался пожар, принадлежит начальнику райотдела полиции в Харькове.
Напомним, что утром 15 сентября в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.
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