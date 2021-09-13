В Харькове будут производить вакцину от COVID-19 [ Редактировать ]
Фармацевтическое предприятие "Лекхим" намерено запустить производство вакцин в наполненных шприцах, в том числе и от COVID. Производство вакцин планируется начать в 2022 году.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Предприятие планирует вложить в производство примерно 25-30 млн евро.
В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech.
В этом году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.
Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
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