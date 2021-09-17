Вчені США розробили нову вакцину проти коронавірусу - назальну [ Редактировать ]
Назальну вакцину проти COVID-19 розробили у США в Університеті Г'юстона. Вчені заявили - вакцинація слизових оболонок може стимулювати імунітет.
До того ж, препарат неінвазивний. Розробники запевняють - винайшли хороший допоміжний засіб, завдяки якому можна буде справедливо розподілити вакцини по всьому світу. Водночас нова розробка значно легша для транспортування, адже не потребує заморозки чи особливих умов зберігання.
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