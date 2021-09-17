США може збільшити військову допомогу для України [ Редактировать ]
Збільшити військову допомогу Україні на 50 мільйонів доларів запропонували в Американському конгресі.
Додаткова сума передбачена в проєкті оборонного бюджету США на наступний рік. Якщо документ ухвалять, розмір безпекової допомоги Україні збільшиться до трьохсот мільйонів доларів.
Нагадаю, раніше до законопроєкту внесли поправку, що передбачає надання Україні новітнього озброєння, включно з системою протиповітряної оборони "Залізний купол".
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Активізуємо Комісію зі стратегічного партнерства між нашими країнами. А ще - створюємо нову стратегічну структуру оборони і надаємо новий безпековий пакет, - Джо Байден.
Про це йдеться у проєкті оборонного бюджету США на наступний рік.
Але чи є підтримка цієї ідеї з боку американців? З Пентагону надіслали офіційну відповідь, з тексту якої стає зрозуміло, що військове відомство США відкрите до обговорення.
В Конгрессе США разработали поправку к проекту об обороне на 2022 год, согласной которой Вашингтон должен продать или передать Киеву системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые не будут использоваться в США
У цьому американських конгресменів запевнив держ-секретар США Ентоні Блінкен.