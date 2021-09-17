В бюджеті США закладено кошти на допомогу Україні

Збільшити військову допомогу Україні на 50 мільйонів доларів запропонували в Американському конгресі.

Додаткова сума передбачена в проєкті оборонного бюджету США на наступний рік. Якщо документ ухвалять, розмір безпекової допомоги Україні збільшиться до трьохсот мільйонів доларів.

Нагадаю, раніше до законопроєкту внесли поправку, що передбачає надання Україні новітнього озброєння, включно з системою протиповітряної оборони "Залізний купол".