Полиция задержала вооруженного и пьяного водителя, который пытался бежать и отстреливаться от полиции. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Во время патрулирования Вышгорода наряд полиции обратил внимание на автомобиль "Audi", который хаотично двигался по дороге. После остановки мужчина за рулем достал пистолет и направил его в сторону полицейских. После чего дал по газам, протаранил шлагбаум и попытался скрыться.

Полицейские начали преследование опасного водителя, который не только устроил опасные гонки по Киеву, но и отстреливался от полицейских. Злоумышленник выпустил в копов всю обойму - не менее 8 пуль. К счастью, никто не пострадал.

Спустя 40 минут погони автомобиль нарушителя удалось заблокировать в Печерском районе столицы, а стрелка задержали. Как оказалось, у него был пистолет для стрельбы резиновыми пулями.

33-летний мужчина был в стельку пьян - на "Драгере" он выдул 2,5 промилле алкоголя. По иронии судьбы, он оказался членом общественной организации по охране общественного порядка. Год назад стрелок привлекался к уголовной ответственности по статье 129 УКУ - угроза убийством.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что на днях в Киеве дорожный конфликт автомобилистов перерос в стрельбу.