В столичном микрорайоне Позняки, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, резко отреагировал на замечание прохожих, открыв стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Согласно данным правоохранителей, 51-летний злоумышленник выхватил оружие и начал стрелять по людям, после того как кто-то сделал ему замечание о состоянии в котором он находился. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

В полицию поступила информация о стрельбе на улице Здолбуновской. Заявитель сообщил, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько хаотичных выстрелов.

Отмечается, что у стрелка изъяли пистолет "Форт" с боеприпасами. При этом, когда его спросили о том, что стало причиной стрельбы, тот ответил, что не знает. Однако свидетели инцидента рассказали правоохранителям о предшествующих пальбе событиях. В настоящее время полиция возбудила против злоумышленника уголовное дело по факту хулиганства.

Читайте также, в городе Запорожье вблизи одного из заведений общественного питания группа неизвестных устроила стрельбу, в результате которой есть пострадавшие. После совершения преступления злоумышленники скрылись на автомобиле, однако сотрудники полиции сумели оперативно их задержать.

Кроме того, под Белой Церковью, рядом с одним из продовольственных магазинов, произошла стрельба. В результате инцидента пострадал один человек, в результате конфликта между двумя мужчинами, один из них совершил четыре выстрела в сторону другого.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.