В Україні стартували українсько-американські навчання "Репід Трайдент-2021" [ Редактировать ]
В Україні стартували українсько-американські навчання "Репід Трайдент-2021". Майже шість тисяч військовослужбовців з 15 країн світу зібралися на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. У вишколах також візьмуть участь бійці литовсько-польсько-української бригади. Триватимуть навчання до першого жовтня.
по теме
Усі десантники, які задіяні в навчаннях, раніше брали участь у бойових діях на Сході України. Нещодавно опановували навички ведення бою в горах та на морському узбережжі.
Так десантники умовно штурмують будівлі в населеному пункті поблизу адмінкордону з окупованим Кримом. За легендою, їх захопили диверсійні групи противника.
Так десантники умовно штурмують будівлі в населеному пункті поблизу адмінкордону з окупованим Кримом. За легендою, їх захопили диверсійні групи противника.
Гуркіт танків на рівненському полігоні не вщухав впродовж двох тижнів. Бійці зі всієї України виборювали звання кращого танкового взводу.
Уже за кілька днів тут, на рівненському полігоні, знову точитимуться танкові бої. Сюди їдуть ще панцерники морської піхоти. До Дня танкіста планують визначити найкращий танковий взвод Збройних сил України.