Правительство Украины приняло новый закон, призванный бороться с жестоким обращением с животными. Что изменится после его принятия, и каких мер все еще не хватает в Украине, по сравнению с другими странами? На эти вопросы отвечает юрист Павел Барбул.

Гуманное обращение с животными уже давно считается признаком цивилизованного общества. Исследования проводят прямые параллели: тот, кто издевается над животными, в любой момент может выплеснуть свою агрессию на другого человека. Тем не менее, ситуация с защитой животных в нашей стране долгое время оставляла желать лучшего.

Этим летом Украина приняла, по примеру стран Евросоюза, новый закон о запрете жестокого обращения с животными. Этот закон внедряет ряд директив, относящихся к Европейской конвенции о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала еще в 2013 году. Юрист Павел Барбул прокомментировал, что конкретно изменится после принятия этого документа, а также как работают аналогичные законы в европейских странах.

Что изменит новый закон о животных в Украине? Отвечает Павел Барбул

“Почему вообще возникла необходимость в новом законе для защиты животных? Ведь аналогичные уже есть. Дело в том, что, по словам авторов законопроекта, пока что в Украине по факту не работает административная ответственность за жестокое обращение с животными, поскольку она не согласована с профильным законом”, - поясняет Павел Барбул.

Какие конкретно ограничения вводятся с принятием нового закона? Отныне запрещено:

Жестокое обращение и убийство животных;

Использование животных в рекламе развлечений;

Эксплуатация животных для попрошайничества или оказания фотоуслуг;

Оставление животных одних в закрытых машинах ;

Содержание редких и хищных животных дома или в неспециализированных заведениях.

Стоит отметить, что вышеперечисленные ограничения не относятся к зоопаркам, циркам и дельфинариям. Павел Барбул отмечает, что для этих учреждений существуют специализированные нормы. Что касается усыпления животных - эвтаназия возможна только по четким показаниям, если нет другого способа прекратить страдания животного.

Павел Барбул рассказывает, что последствия в случае нарушения данного закона ужесточились. Если животное в результате жестокого обращения не получило серьезных повреждений, грозит административная ответственность (штраф в размере 3400 - 5100 грн). За покалеченное или погибшее животное нарушителю грозит до трех лет тюрьмы. При этом, Павел Барбул уточняет, что уголовная ответственность наступает с 14, а административная - с 16 лет. Если противозаконные действия были совершены в присутствии ребенка или несовершеннолетнего - это является отягчающим обстоятельством.

Контролировать исполнение этого закона будет Национальная полиция. Она же получает право, в случае возбуждения дела о жестоком обращении, изъять животное у хозяев на время судебного процесса. Павел Барбул отмечает еще одну содержащуюся в новом законе инновацию - человек, который издевался над животными, будет на 5 лет лишен права держать питомцев.

Как обстоят дела с защитой животных за рубежом? Рассказывает юрист Павел Барбул

“В Европе с правовой базой относительно защиты животных все значительно лучше”, - считает Павел Барбул. Во всех странах Евросоюза действует конвенция по защите прав животных от 1986 года. Важный момент - там полностью запрещено тестирование косметических средств на животных, чего украинским зоозащитникам пока добиться не удалось.

В 8 странах ЕС фактически отсутствуют бродячие животные. Павел Барбул считает, что это стало возможным благодаря усиленному регулированию (включающему регистрацию и чипирование питомцев), обширному законодательству и общему уровню сознательности населения.

В США ситуация с защитой животных меняется от штата к штату, но по мнению Павла Барбула, в большей части регионов зоозащитникам удалось добиться значительных результатов. Например, в Калифорнии запрещено изготовление и продажа изделий из меха, а также участие животных в цирковых представлениях. А Делавэр стал первым штатом, где практически не усыпляют животных в приютах.

Павел Барбул подчеркивает, что позитивные примеры есть не только среди стран первого мира. Индия стала первой южно-азиатской страной, которая запретила тестирование косметики на животных. А Боливия первой в Латинской Америке запретила использовать животных в цирках (поскольку такая практика тоже связана с жестоким обращением).

“Как видим, Украина все еще нуждается в некоторых законах, связанных с защитой животных. Но хорошая новость в том, что работа по их созданию активно ведется”, - говорит Павел Барбул. В частности, Министерство культуры уже приняло решение инициировать запрет на эксплуатацию животных в цирках, который ожидается в 2021 году. Закон, запрещающий тесты на животных, также находится в активной разработке. Что касается чипирования питомцев (которое позволяет значительно сократить количество бездомных животных) - Павел Барбул напоминает, что эта практика уже существует, осталось лишь сделать ее обязательной.