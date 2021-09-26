Тиждень у Верховній Радій пройшов дуже гаряче. Депутатка від "Слуг народу" Ірина Верещук, Кіра Рудик - голова партії "Голос" та Юрій Павленко, депутат від "Опозиційної платформи - За життя" у студії програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" обговорили підсумки політичного тижня та скандально прийнятий закон про олігархів.

Ірина Верещук розповіла, про поправковий спам, яким був заблокований законопроєкт про деолігархізацію, та чому змінили процедуру розгляду законопроєкту.

"Постатейний розгляд дозволено розглядом регламентом, однак, варто зауважити - опозиція права, вони також мають право на свої поправки в залі парламенту. Зараз ми маємо два шляхи. Ми проголосували, й пропонуємо на розгляд у залі, щоб проголосувати за п'яту статтю окремо, але тут рішення керівництва парламенту. Або підписати закон, або проголосувати і підписати", - каже Верещук.

Однак депутат від ОПЗЖ Юрій Павленко заявив, що під час голосування за законопроєкт відбулося грубе порушення.

"Грубе порушення регламенту відбулося під час голосування. Не було ніякого поправкового спаму, була повноцінна робота народних депутатів. Це право є у народного депутата, і народні депутати цим правом скористалися. На жаль, ті хто представляв цей законопроєкт, головуючий і доповідаючий, і комітет, фактично знехтували правом депутата, що є насправді кримінальним злочином. Тому, за формою ухвалення цього закону - грубе порушення. Що до закону - цей закон жодної боротьби з олігархами не має. Цей закон має лише одну мету - посилити повноваження президента і почати агресивну, активну підготовку до наступної виборчої кампанії влади, і нищити опозицію", - сказав Павленко.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик розповіла, як вийшло так, що її колеги по партії проголосували "за" законопроєкт.

"Голос" систематично виступав проти цього законопроєкту. Ми стверджували, і стверджуємо, що він немає жодного стосунку до боротьби з олігархами. Про це свідчать відповідь міністра фінансів минулого тижня, коли ми спитали його: "Скільки грошей очікується в проєкті бюджету від прийняття цього законопроєкту?". Але міністр фінансів відповів, що "ми не очікуємо додаткових доходів до бюджету від прийняття цього закону". Тоді про що цей закон? Він про посилення влади президента. Мої колеги, які проголосували в залі - "за", також систематично виступали проти. Чому вони змінили свою позицію напередодні? Ми вважаємо, що це пов'язано з соцекономом (гроші, які закладаються в бюджет під певні регіони - ред.) - хабарем від влади, який вони отримали. Не дивлячись на те, що це сором для партії "Голос" ми констатуємо, що в парламенті з'явилися перші тушки, так звані опозиціонери, які вже останні пів року виступали проти керівництва, виступали за те, щоб руйнувати партію, зараз бачимо хто конкретно стояв за цими діями. Ми виступали проти цього закону, а вони проголосували "за"", - каже Рудик.

Ірина Верещук прокоментувала чутки про долю спікера ВР Дмитра Разумкова після скандального розгляду закону про деолігархізацію.

"Звичайно тертя є у фракції, цього не заперечую. Звичайно будемо обговорювати це на засіданні фракції у найближчі вихідні, обговорювати з президентом і, сподіваюсь, пан Разумков теж буде присутній", - каже Верещук.