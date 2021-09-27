Українські армійці вперше обмінялися секретними даними з військовими НАТО [ Редактировать ]
Співпраця з НАТО тіснішає. На Львівщині, де тривають міжнародні військові навчання, українські армійці вперше обмінялися секретними даними з військовими Альянсу.
Йдеться, зокрема, про практику ведення реальних бойових дій та медичного обслуговання поранених. Це обов'язкова процедура для взаємодії ЗСУ з арміями країн НАТО.
Девід Джеймс Маккінлі, підполковник Зройних сил Великої Британії, представник об'єднаного корпусу швидкого реагування НАТО:
Україна є нашим глобальним партнером. Ми запрошені як оцінювачі й інструктори, щоб вивчити, як ці навчання впроваджені в Об'єднаних силах України. Для нас велика честь подивитися на результати цих маневрів.
Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ:
Дуже й дуже добра допомога, яку ми цінуємо і в подальшому плануємо розширювати наші оперативні спроможності саме з стандартами, прийняті в країнах НАТО, зокрема в Збройних силах Великої Британії.
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