Співпраця з НАТО тіснішає. На Львівщині, де тривають міжнародні військові навчання, українські армійці вперше обмінялися секретними даними з військовими Альянсу.

Йдеться, зокрема, про практику ведення реальних бойових дій та медичного обслуговання поранених. Це обов'язкова процедура для взаємодії ЗСУ з арміями країн НАТО.

Девід Джеймс Маккінлі, підполковник Зройних сил Великої Британії, представник об'єднаного корпусу швидкого реагування НАТО:

Україна є нашим глобальним партнером. Ми запрошені як оцінювачі й інструктори, щоб вивчити, як ці навчання впроваджені в Об'єднаних силах України. Для нас велика честь подивитися на результати цих маневрів.

Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ: